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SELMER テナーマウスピース S90 170
商品番号 C11298147256
商品名

SELMER テナーマウスピース S90 170
ブランド名 セルマー
特別価格 税込 3,430 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セルマーテナーサックス用マウスピース純正リガチャーキャップ付き。傷は少ないですが、変色している部分が目立ちます。
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