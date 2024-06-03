アルビレオ新潟　フラッグ　希少　プレミア　アルビレックス

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます！アルビレックス新潟の前身、『アルビレオ新潟』フラッグです。クラブ発足時に関連企業に勤めており、購入したものです。大切に持っていましたが、この度出品することとなりました。一度も使用しておらず、傷や汚れはありません。フラッグの棒はありません。あくまで中古ですので折り目等はあります。ご理解頂ける方のみご購入ください。寸法縦99cm×横158cm（二枚とも）カラー···オレンジ種類···応援旗リーグ···J1#サッカー#J1#アルビレックス#新潟#応援#サポーターリーグ···J1種類···応援旗
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