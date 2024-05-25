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⭐️未使用⭐️超大粒23m⭐️水晶ブレスレットネックレス数珠⭐️水晶玉⭐️水晶置物⭐️
商品番号 W66298928709
商品名

⭐️未使用⭐️超大粒23m⭐️水晶ブレスレットネックレス数珠⭐️水晶玉⭐️水晶置物⭐️
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 27,550 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐️御覧頂き有難う御座います⭐️他のアプリ等にも出品中の為必ずコメントをしてからの購入をお願い致します⭐️国内購入品⭐️23m⭐️⭐️水晶のブレスレットでこのサイズは希少で貴重です⭐️⭐️一般にパワーストーン店で販売されている水晶ブレスレットのサイズは16〜18mが最大サイズです❗️⭐️写真4枚目16m玉との比較です❗️どれだけ大きいか判ると思います❗️⭐️極めて人と被る事は無いと思います⭐️透明度も高く綺麗な石ですが天然の石なので内包物は有ります❗️⭐️完璧な御品を希望する方は購入を控えて下さい⭐️御値段交渉は御受けしません❗️⭐️私のフォロワー様及びリピーターの方は上記の限りでは御座いませんが大幅な御値引きは致しかねますので御了承ください⭐️宜しくお願い致します⭐️水晶ブレスレット⭐️水晶数珠⭐️特大水晶玉⭐️パワーストーン⭐️ブレスレット⭐️水晶玉⭐️水晶ネックレス⭐️水晶さざれ石⭐️水晶原石⭐️水晶クラスター⭐️872
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