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商品詳細
蓄光懐中時計、ブラックオパールの光を集めて。月の満ち欠け(宇宙フローライト付き)★シルバーテイスト★★必ずプロフィールに目を通して下さい★売り切れましたら、他サイトと合わせて突然再販未定になる時があります★懐中時計部分に魔法陣と更に月の満ち欠けをイメージし、満月、上弦の月、三日月を封入し、魔法感をより一層に演出してくれます★こちら背景がお写真のように蓄光致します★星屑のような背景に、ブラックオパールをイメージしたパーツを封入し、その背面が蓄光し、更に天然石ルチルクォーツ、ラピスラズリ、コイルを封入したオルゴナイトとなり、他とは被らないシルバーの懐中時計に仕上げました★フローライトは宇宙レジンなので裏面が黒になります※クォーツ時計なので電池交換は時計屋さんで行えます★懐中時計本体は縦約5cm程と手に取って使いやすいサイズです★今回こちらはシルバーの懐中時計でとてもカッコよく、シンプルで男性、メンズ、メンズアクセサリー、スチームパンクお好きな方にも使いやすいと思います(*^▽^*)ここでしか購入出来ない作品です♪着物、袴、入学式、卒業式、浴衣の和装小物には勿論、ドレス、プレゼント、結婚式、成人式、ライブ、コスプレ、ゴスロリ、父の日、ギフト、母の日、ハロウィン、クリスマス、お正月、お祭り、七夕、ロリータ、ブライダル、イベントから普段使いにも。是非可愛がってくださる方に。この他にも、鬼灯、変わったアクセサリー、ペンデュラム、狐面、猫面、ボールペン、スチームパンク、彼岸花、アメリカンフラワー、魔法シリーズ、プラ板やレジン作品、月、宇宙、星、天体、天球儀、宇宙レジン、ヴィンテージから和装小物扱っています。是非ご覧くださいませ。商品関連における私的使用又は引用等認められる場合を除き、事前承諾の無い転売・流用、転載・複製及び模倣販売等の商用利用行為はできません。Copyright©Azucar：AllRightsReserved.Designedby鬼灯売りーAzucar
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