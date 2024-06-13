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ピアス・イヤリング☆。.:＊・゜
商品番号 A17542577291
商品名

ピアス・イヤリング☆。.:＊・゜
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 15,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

沢山の商品の中からご覧頂きありがとうございます。ピアス110円送料200円おまとめ対応もしておりますので、お気軽にコメントお待ちしております(*^^*)イヤリング金具への変更もお気軽に御相談くださいませ(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)デザイン、パーツの変更などはお断りしておりますので、ご了承くださいませ(\u003e_\u003c)ネジバネ式イヤリング金具のみプラス50円を頂いております*。〜ハンドメイド商品について〜＊一つ一つ丁寧にお作りしていますが、素人のハンドメイドの為、接着剤のはみ出し、多少の色、バリ、形の違い、細かい傷がある場合があります。金属アレルギーの方や、既製品の様な完成度、強度を求められる方はご遠慮下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/procurement307933.html
http://narcologia.ru/goods/financier92960.html
http://narcologia.ru/goods/tenet347163.html
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