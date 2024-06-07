波佐見焼 勲山窯 和食器 中鉢 変形小鉢 青白磁 新品 未使用 ５枚セット

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有田焼勲山窯の器５枚セットですサイズ幅約15〜15.5cm高さ約4.2〜5cmカラー···ホワイトうすみどり色の薄手で品の良い器です新品未使用です画像最後２枚に僅かな凹みがあります指の跡でしょうか？味わいのある器です引越しに伴い荷物を整理しておりますどなたか気に入っていただける方にお譲りしたいと思います#波佐見焼#和食器#勲山窯#中鉢#中皿#変形小鉢#青白磁#器セットお皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)、小鉢、煮物椀素材···陶磁器(セラミック)お皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)、小鉢、煮物椀、その他