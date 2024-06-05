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ニトリ　3人用ソファ　ブラウン
商品番号 M66868957473
商品名

ニトリ　3人用ソファ　ブラウン
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 20,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

送料込みです。商品について不明な点がありましたら、お気軽にコメント下さい。2021年にニトリで購入しました。一見2人用に見えますが、実はかなり幅が大きいので3人まで余裕で座れます。なお、3辺合計が〜400センチと巨大な物なので梱包発送たのめる便にて発送になり、こちらの発送料負担が25400円と高額なため、お値下げはご遠慮ください。ペットや喫煙などもしていないため、匂いが着いたりとかも無いです、また、一度綺麗に掃除した際、大きなキズ、汚れ、ヘタリは見られませんでした。ニトリ　ソファ3人用ソファカラーブラウンサイズ　幅185×奥行96×高さ89cm背もたれが高めのハイバックソファです。首までしっかり支えます。首までしっかりサポート。#ハイバックソファー#ハイバックソファ#ソファー#ソファ　#3人用　#3人掛け#座り心地良い#ニトリソファ
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