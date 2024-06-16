

素材や色を選べる Berneソファ｜シンプルモダンなデンマークデザイン ...



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Berne 2.5人掛け



Berne チェア



Berne チェア - スタイリングのご相談はお気軽に - BoConcept



未使用】BoConcept ボーコンセプト BERNE 2.5人掛けソファ 100%正規品 ...



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Zürich 2人掛け



Zürich 2.5人掛け



I.D.V ソファ - スタイリングのご相談はお気軽に - BoConcept



Berne 3人掛け



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I.D.V ソファ



I.D.V ソファ レスティングユニット付



Zürich ソファ（レスティングユニット付き）

２０２３年１月注文。３月、新居に納品。今回、部屋スペースの問題で出品する運びとなりました。お譲りし易いように未使用の状態で保管しています。定価448,600円（購入価格は、割引使用して41万円）見積画像を参照ください。状態：【未使用】ブランド：BoConceptボーコンセプト型式：BERNE2.5人掛けソファ ＊写真に写っているクッションは別売です。希望あればおっしゃってください張地：FriscoファブリックAquaclean加工2058＊AquaCleanテクノロジーにより、家庭で生じる大半の染みや一般的な汚れを簡単に落とすことができるなど、機能性の高い張地です。カラー：ダークグリーン◎寸法（画素参照）幅１７５センチ×奥行８５センチ×高さ７４センチ ＊比較的コンパクトな仕様★オンラインストアのアウトレット販売品より、約10万安く設定させてもらいました！（備考）クレームや返品は承っておりませんので、神経質な方はご遠慮ください。搬入経路、幅などは事前にご確認ください。配送、搬入に関するトラブルは対応できません（発送について）梱包・発送たのメル便で発送。価格のうち、18,500円分は送料とお考えください。#BoConcept#ボーコンセプト#ソファ#モダン#ミッドセンチュリー#Cassina#カッシーナ#acmefurniture#アクメファニチャー#JOURNALSTANDARDFURNITURE#ジャーナルスタンダードファニチャー#ACTUS#アクタスカラー···グリーンサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）テイスト···ミッドセンチュリー、モダン