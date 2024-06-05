本日値下げ中　NATUZZI ナツッジ 本革 ソファ 3人掛け

NATUZZIナツッジ本革ソファ3人掛け主な張り地···天然皮革（本革）カラー···こげ茶色NATUZZI3人掛け本革ソファです。普段はカバーをして使用していました。10年以上前に購入しました。1年に1.2回革用クリームを全体に塗り込んでいました。日本のソファより大きめで、背もたれ等はディノスやニトリのトリプルソファ用カバーをかけていたので、少し押しつぶされてしまっていますがカバー等かけなければ多少形が戻ることもあるかと思います。経年による使用感ありますが長く使うつもりで大事に使用していましたので、革に大きなダメージはなくまだまだお使いいただけるかと思います。中古品の為御理解頂ける方のご購入をお待ちしています。見落とし等あった場合はご了承ください…※大型たのメル便を利用しての発送になります。※コメントでのやりとり中でも即決・即購入の方が優先となります、ご了承ください。メーカーNATUZZIサイズ幅2000mm奥行き900mm高さ850mm座面幅1400mm奥行き520mm高さ400mm#送料込#喫煙者無し#NATUZZI#ITALIA#ナッツジ#イタリア製#３人がけ#三人掛け#ACTUS#無印良品#ニトリ #Francfranc#unico#東京インテリア#村内家具#LOWYA#ソファ#トリプルソファ#3人掛けソファ#大塚家具#idc#IKEA#ニトリ#匠大塚#ソファーカラー···ブラウンサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）



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