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マナベインテリアハーツ　キッズソファ　子供用ソファ　美品
商品番号 X64460561707
商品名

マナベインテリアハーツ　キッズソファ　子供用ソファ　美品
ブランド名 マナベインテリアハーツ
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年ペット（犬）のバースデーフォトを撮るために短時間使用しクローゼットにしまっていましたアレルギーがある方や細かい事が気になる方はご購入をお控えいただけると助かります目立つ傷はない様に感じますが基準は人それぞれですのでご了承の程よろしくお願いいたします脚の裏のフェルトは貼っていませんので一緒にお送りいたします元々ムラのある感じの張り地です匿名のらくらくメルカリ便で発送できそうですご購入から発送までに数日いただく場合もあります価格交渉はご遠慮ください詳細はマナベインテリアハーツのキッズソファページでご確認くださいませhttps://net-shop.manacs.com/c/gr010000/gr010100/gr010102/1700103カラー···ブラウン主な張り地···人工皮革（合成皮革）#キッズソファ#キッズソファー#子供用ソファ#子ども用ソファ#バースデーフォト#ペット用ソファ
http://narcologia.ru/goods/perforce278665.html
http://narcologia.ru/goods/recycling70914.html
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