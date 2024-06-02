G22 ダンスク DANSK ポット　【未使用】フルーツ柄

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ご覧いただきありがとうございます。直径約9センチ、口径は約6.5センチ、蓋を含めて高さは約8.5センチです。容量は約300ccです。ダンスクです。蓋付きの容器です。フルーツ柄と全体の雰囲気がステキです。持ち手も太く掴みやすそうです。レンジ・食洗機OKです。お好きな方にお届け出来たらと思います。僅かな重ねキズや完璧をお求めの方はご購入をお控えくださいませ。中古自宅保管にご理解頂ける方のご購入を願います。他にもフランス製イタリア製ポーランド製など出品中です。またガラス器や美濃焼、有田焼、波佐見焼、九谷焼、信楽焼、益子焼などの出品もございます。宜しくお願いいたします。