木製フレームファブリックソファ1P「Bassumバッスム」1人掛け　ブルー



木枠フレームファブリックソファ 1人掛け / Mondo（モンド） ブルー



木枠フレームファブリックソファ 1人掛け / Mondo（モンド） ブルー



木枠フレームファブリックソファ 1人掛け / Mondo（モンド） ブルー



木枠フレームファブリックソファ 1人掛け / Mondo（モンド） ブルー



木枠フレームファブリックソファ 1人掛け / Mondo（モンド） ブルー ...



Amazon｜木枠フレームファブリックソファ 1人掛け / Mondo（モンド ...



木枠フレームファブリックソファ 1人掛け / Mondo（モンド） ブルー ...



木枠フレームファブリックソファ 1人掛け / Mondo（モンド） ブルー



木枠フレームファブリックソファ 1人掛け / Mondo（モンド） ブルー



ブルー ソファ ソファー 3人掛けファブリックレトロ モダン 天然木北欧 ...



SIEVE シーヴ fluff sofa 1 seater フラッフ ソファ 1人掛け SVE ...



ファブリック３人掛けカウチソウファ＜ニティ＞3人掛け ソファ l字 ...



木枠フレームファブリックソファ 1人掛け / Mondo（モンド） ブラウン



Amazon｜木枠フレームファブリックソファ 3人掛け / Mondo（モンド ...



SIEVE シーヴ fluff sofa 1 seater フラッフ ソファ 1人掛け SVE ...

■商品名木製フレームファブリックソファ1P「Bassumバッスム」1人掛け 天然木製ひじ掛け 布張り 布製 シンプルナチュラル北欧おしゃれ 西海岸風 カリフォルニアスタイル■購入2020年9月に購入しました。中古品ですが、ほとんど使用してなかったため、とても綺麗な状態だと思います。写真にてご確認下さい。かなりカッコイイ椅子なので手離したくない気持ちはありますが、残念ながら部屋が狭ぎるため出品します。■商品説明ナチュラルな木目と丈夫さで知られる天然木オーク材を使用したフレームと、ファブリッククッションが柔らかな印象のソファ「Bassumバッスム」。軽やかなカーブを描いた木製のひじ掛けや、ナチュラルなカラーリングがリビングに圧迫感を与えず、明るく抜け感のある雰囲気にしてくれます。フレーム背面はベンチ風のデザインでバックスタイルもおしゃれなので、お部屋の中央に配置したり、スペースの仕切りとしてもおすすめです。取り外し可能なクッションは長時間の使用にもへたれにくく、しっかりとした硬めのウレタンフォーム。少し高めの背もたれにはゆったりと体を預けられます。ナチュラルな風合いの生地はさらっとした手触りでオールシーズン快適。カラーは落ち着いた印象のブラウン、お部屋のポイントになるグリーン、インテリアを垢ぬけた印象にするブルーの3色をご用意。どのカラーも絶妙で北欧モダンや西海岸風などのインテリアになじみやすく、1人掛け、2人掛け、3人掛けとサイズ展開も豊富です。リビングで過ごす時間を心地よく、くつろげるものにしてくれます。【商品詳細】本体：幅約73×奥行約71×高さ約85cm座面：高さ約41cm重量：約13.6kg材質：天然木（アッシュ）ウレタン塗装、ポリエステル、コットン座面クッション部分のみカバーを取り外して手洗い可能完成品基本的に玄関でのお渡しとなります。大型商品につき、必ず搬入口・通路のサイズをご確認ください。■受け渡し手渡しが希望ですが、配送も承ります。手渡しは、川崎、世田谷区、横浜付近でお願いします。配送の場合は、西濃運輸での送料営業所止めも承ります。