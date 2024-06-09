お正月のお屠蘇用漆器のセット

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素材···漆器古いものです。長期間にわたり、自宅で保管していたため経年劣化あります。箱にはマジックで書いていますし、箱自体もずいぶんシミがあります。写真でご覧いただけますが、①盃は大中小の３点セット、赤い塗りで稲穂の模様塗りがはげている部分があります。②小判形のお盆、象彦のものです。大きなキズなどはないように思いますが、写真の通り裏にスレはあります。大きさは横約30センチ、縦約17センチ③銚子外側の塗りは黒、内側は赤持ち手を立てると、高さ約18センチ、持ち手を倒すと高さ9センチほどです。このたびはご覧いただきありがとうございました。お買い上げいただく前に、プロフィール欄をご覧くださいませ。