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直接引渡し（神奈川県横浜市）　LOWYA ロウヤ　ソファベッド
商品番号 T78635258125
商品名

直接引渡し（神奈川県横浜市）　LOWYA ロウヤ　ソファベッド
ブランド名 ロウヤ
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

まだ使用してから間もない商品で、毛玉等なく、綺麗な状態です。購入時期：2023年7月色：ダークグレー主な張り地：布・ファブリック定価：19,900円※申し訳ありませんが、直接引き渡しのみ対応しております。※神奈川県横浜市西区まで引き取りに来てくださる方のみでお願いいたします。
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