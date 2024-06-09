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- 直接引渡し（神奈川県横浜市） LOWYA ロウヤ ソファベッド
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商品詳細
まだ使用してから間もない商品で、毛玉等なく、綺麗な状態です。購入時期：2023年7月色：ダークグレー主な張り地：布・ファブリック定価：19,900円※申し訳ありませんが、直接引き渡しのみ対応しております。※神奈川県横浜市西区まで引き取りに来てくださる方のみでお願いいたします。
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