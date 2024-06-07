新品　本土送料無料　ソファ 2p デイジー パッチワーク

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【商品について】レトロな雰囲気を持つ、オシャレで存在感のあるソファです。丸い木脚と暖色を基調としたファブリックの組み合わせが可愛いデザインです。背もたれの端に丸みを持たせて、包み込まれるような温かみのあるやさしいフォルムに仕上げました。丸みのある木脚は、温かみのあるミディアムブラウン。外側へ向かい角度をつけた北欧風のデザインとなっております。カラーや柄の違うファブリックのボタンがランダムに背もたれについております。【サイズ・規格】本体サイズ：W123×D67×H68cm座面高：36cm本体重量：19.5kg梱包サイズ：W123×D65×H52cm梱包重量：23kg座面Sバネ、ウェービング、ウレタン、背もたれウレタン構造部材：天然木張り材：ポリエステル綿100%クッション材：鋼製バネ、ウェービングベルト、ウレタンフォーム【注意】※ご購入前に必ず在庫確認をお願いします。※北海道・沖縄・離島以外は送料無料です。上記の場合はお問い合わせ下さい。※商品の色はご使用のモニターによって実際の明るさや色と多少異なって見える場合がございます。あらかじめご了承ください。※長期の休み（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆等）がある場合は、発送が遅れる場合がございますご了承のほどよろしくお願いします。その他、質問等ありましたらコメントください。どうぞ宜しくお願い致します。