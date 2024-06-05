大セール開催中！アジアン木製スツール角二脚セット木製椅子花台チェアナチュラル

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商品詳細
玄関やお部屋で大活躍！！天然無垢材で、木目の味わいが断然違います。原材料は全て天然の無垢材（ニレ材）を使用しているので木目も素敵です。本来の質感・味わいを楽しむことができますよ♪☆座っても良し、花台にしても良しのすぐれもの！天然木に耐水性のあるコーティングを施していて水汚れに強いスツールです。色に深みがあるブラウンでシンプルなデザイン。頑丈なつくりになっています！アジアンなお部屋のインテリアや、ショップのディスプレイ、和室、洋室にも合わせやすいですよ♪二脚セットの価格です。佐川急便発送いたします☆ご注意）基本的に送料込みですが、沖縄県、離島の場合は送料が別途でかかります。あらかじめコメントにてご連絡ください。北海道はかかりません。【商品状態説明】天板に少々の色むらあり、まずまずの美品。こちらの商品は画像の現品商品を発送いたします！ 完成品になります。【サイズ】一点分約 横幅：40㎝ 奥行：22㎝ 高さ：41㎝ 【素材】 楡材無垢【カラー】 ブラウン【参考価格】 ￥13500
http://narcologia.ru/goods/secretarial77916.html
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