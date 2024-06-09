箱あり 美品 ロイヤルコペンハーゲン イヤープレート 2015 クリスマス

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ロイヤルコペンハーゲンイヤープレート2015年／平成27年JuledageChristmasDays(クリスマスの日)欧州では、クリスマス前には買物、プレゼント交換、パーティ等の行事が目白押しですが、当日は家族と静かに過ごします。パチパチと燃え立つ暖炉の前で祖母が二人の孫に特別な物語を話している場面でしょう。壁には、サンタからの贈物を入れる靴下以外にも、クリスマスにしか出さないのトウヒ(マツ科の植物)、キャンドル、ドアベル等が飾られています。それぞれの飾り物がとても立体的に描かれています新品(撮影のため、箱から出しています)箱、しおりが揃っております。義母がコレクションしていましたが、断捨離のため、お譲り致します。カラー...ブルーお皿/お椀/デザート食器...皿/プレート素材...陶磁器(セラミック)皿/プレート形状...丸プレートは1枚1枚が手描きのため、多少の違いがございます。サイズ：直径18cm#ロイヤルコペンハーゲン#クリスマスイヤープレート#2015