❤️TAITU タイトゥ オーバル プレートORTAGGI \u0026テーブルランナー❤️

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❤️TAITUタイトゥオーバルプレートORTAGGI\u0026シルバーテーブルランナー❤️新品未使用 かなり大きめです。(30.7㎝)タイツー地中海シリーズ￼(イタリア食器)とても素晴らしいタイツーのプレートです。イエローのパプリカが美しいです。上品なホワイト\u0026シルバーのテーブルランナーもご一緒にお付けさせていただきます。￼お写真で見るよりもかなり大きさがあります。￼《サイズ》横幅┉30.7cm縦幅┉22.5cm高さ┉2cmテーブルランナーホワイト＆シルバー44.5㎝×23㎝TAITU地中海シリーズ（EmilioBergaminが地中海式ダイエット食材をイメージしてデザインしました）魚料理 パスタ カレーライス サラダステーキその他どんな料理にも使い易く大人気イタリアでベストデザイナー賞を獲得したEmilioBergaminの作品（西暦1999年）ORTAGGIはイタリア語で野菜を意味します。TAITUは、1960年イタリアミラノで創設1974年からはデザイナー、エミリオ・ベルガミン氏により、色・光・美・自由をコンセプトにしたディナーコレクションで知られています。植物や果実がそのままデザインされているユニークな食器はテーブルを華やかに演出します今はもう作られていないとお聞きしました。大変貴重な素晴らしいお品物だと思います。TAITUEMILIOTAITU・エミリオタイツー・フランツ・リモージュ・ワタトウ・イタリア食器・カップソーサー・ブランド・ブランド食器・プレート