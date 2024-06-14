未使用 美品 INTEX エアーベッド シングルサイズ 電動ポンプ内蔵

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INTEXのエアーベッドです。シングルサイズ電動ポンプ内蔵家庭用ＡC100V屋内用ベッドサイズ約幅99cm×長さ1.9m×高さ33cm耐荷重136kgキャリーバッグ付属ソフトフロック表面加工確認の為、1度室内で膨らませてみました。電動ですので、空気を入れるのも抜くのも簡単で、あっという間でしたヽ(*'▽'*)ノ1度膨らませたので、多少の汚れの付着があるかもしれませんが、使用はしていないので美品かと思います。また、箱にキレイに戻す事が出来なくなり、箱の蓋が閉まりません。このままダンボールに入れ発送させて頂きたいと思います。付属の収納袋には入るサイズです(*^^*)目立つ汚れはないように感じますが、見落としがある場合もございます。自宅保管にご理解ください。