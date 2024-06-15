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テーブル　イタリア　アンティーク　サイドテーブル
商品番号 I30361931896
商品名

テーブル　イタリア　アンティーク　サイドテーブル
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 12,212 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全体サイズ：W55×D55×H58.5cmイタリア製イタリア伝統の象嵌細工を施したクラシックスタイルのカフェテーブル曲線の丸みのある天板の艶のある光沢鏡面仕上げは高級感があります。このテーブルは道端などでのカフェタイムの際に簡単に持ち運べるように軽量に作られています。また石畳などのデコボコした道でも使えるように3本脚の作りとなっております天然の素材を組み合わせてハンドメイドで作られている商品となりますので象嵌の色合いなど個体差が生じます。イタリア猫脚輸入家具
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