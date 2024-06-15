平山郁夫、【鹿野苑の釈迦（サルナートの釈迦）】、希少・豪華画集画

この説明欄をよくお読みになり、内容をご理解・ご納得の上、ご購入をお願い致します。コメントなし即購入OKです。平山郁夫【鹿野苑の釈迦（サルナートの釈迦）】(HIB-10)fire豪華、希少な画集の一部、一頁を、新品額にて額装致しました。版上サインは、作品によっては非常に薄いものや無いものもございます。画像でご確認ください（画像2枚目が分かりやすいです）。絵画サイズは約21.0㎝×14.0㎝。額のサイズは約35.0㎝×29.0㎝、マット・アクリルガラス付、額縁とマットの色はブラックです。gao専門業者にてマット合わせ、額装をいたしますので、ご入金確認後1週間ほどのお時間を頂きます。あくまでも観賞用の商品でございますので、説明文をご理解・ご了承の上、ご納得いただけるお客様のみのご入札をお願いいたします。送料は無料です。こちらの商品は他のサイトでも販売していますので、ご購入のタイミングよっては売り切れになっていることがございます。ご了承お願いします。多数の商品を、売り切り価格にて出品しております。お時間がございましたら、ご覧くださいませ。



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