Colin 2人掛けコンパクトソファ

◇たくさんの商品からご覧いただきありがとうございます！！【取り扱い商品】・インテリア家具・インテリア雑貨・レディースファッション・雑貨＊まずはコメントにてお問合せください！カラーなど複数ある場合はご希望の種類をコメントください！！お客様専用出品を致しますので、そちらからご購入をお願い致します。大型商品の場合は配送のため連絡先をお伺いしますので、予めご了承下さい。＊ご購入前に一度プロフィールの注意事項をご覧ください。▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽【商品紹介】ワンルームや限られたスペースにも置きやすいコンパクトソファが登場しました！【組立品】【梱包サイズ】96cm×44cm×38cm【商品重量】約18kg【耐荷重】約150kg※組み立て時間:約15分【カラー】・グレー・ブラウン・アイボリー・ブラック【サイズ】幅110cm×奥行59cm×高さ66cm【規格】【ファブリック】ポリエステル・ウレタンフォーム・Sバネ【PVC】PVC・ウレタンフォーム・Sバネ



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