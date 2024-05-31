ミッフィー いちご ガラスマグ デザートボール

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バラ売り、値下げ不可ミッフィーmiffyいちご柄デザートボールガラスマグカップコップどちらも未使用です。確認のために開けましたが使用してません。バーコードのシールはマグの方は剥がしてしまいました。デザートボールの方は破れています。未使用ですが1度人の手に渡った物なので気になる方はお控えください。即購入OK(購入前にプロフの確認お願い致します)＊質問等ない場合はコメント無しで購入して頂て大丈夫です。購入いいですか？などのコメントは特にいらないのでプロフ確認して頂き問題なければそのまま購入して下さい。＊コメント無しで即購入OKですが購入後に一言下さい。＊コンビニ支払いの方は必ず購入後に何日までにお支払い頂けるかお知らせ下さい。＊普通郵便の場合時間がかかります。特に木、金曜日の発送になると土日祝に配送していないので翌週に届くことが多いです。急ぎの方は配送方法変更お願い致します。