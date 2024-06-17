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商品詳細
源右衛門窯 箸置 染付 音の魚 唐草 ５客 箱付き 中古 美品状態は、写真で判断願います。素人保管の商品ですので、写真には写っていない汚れ等があります。神経質な者等のご購入はおやめください。#有田焼#源右衛門窯#箸置#唐草
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