フクロウ 梟 銅製 インテリア 置物 欧州 アンティーク 美術品 工芸品 A ...

年代物の銅製フクロウのオブジェです。#gesundのフクロウ 商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら#gesundの絵画アート彫像商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。フクロウ 梟 銅工芸 オブジェ ヨーロッパ 銅製 置物 美術品 インテリア アンティーク 骨董 工芸品 美術品 金属工芸 西洋美術 銅製 ギリシャ 真鍮製 オブジェ イタリア 北欧 スウェーデン デンマーク ヴィンテージ 暮らしの道具店 お洒落 海岸風 シンプル ベーシック モダン アート 芸術 手作り 一点物 丁寧な暮らし シンプルな暮らし ドイツ 個性的 九谷焼 有田焼 香蘭社 清水焼 MoMA 658901163



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