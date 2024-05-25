KORG コルグ 電子ピアノLP180 88鍵 ペダル付き

KORGの88鍵電子ピアノです。そろそろ新しいものを買おうと思い出品することにしました。鍵盤は全て音が出て、ペダルもイヤホンもしっかり反応しますが、音量調節機能が少し悪くなっており弱く押したのに時々強く音が出ることがあります。しかし人に聞かせることよりも初〜中級者までの練習用としてほしいという方には充分使えるので問題ありません。種類···電子ピアノ



KORG コルグ 電子ピアノ LP180 88鍵 ブラック 黒 譜面立てとペダルが付属



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