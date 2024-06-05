

✳激凄☆超絶逸品❗✨超高透明度‼️✨レインボー 水晶 六角柱 天然石 原石- ✳激凄☆超絶逸品❗✨超高透明度‼️✨レインボー 水晶 六角柱 天然石 原石-



✳️超激レア極上別格品‼️✨レインボー ファントム ヒマラヤ水晶 六角 ... ✳️超激レア極上別格品‼️✨レインボー ファントム ヒマラヤ水晶 六角 ...



✳✨激凄超逸品❗✨超高透明度‼️✨レインボー 水晶 六角柱 天然石 原石- ✳✨激凄超逸品❗✨超高透明度‼️✨レインボー 水晶 六角柱 天然石 原石-



✳️特別出品‼️✨極ヤバの逸品✨レインボー 水晶六角柱 ポイント ... ✳️特別出品‼️✨極ヤバの逸品✨レインボー 水晶六角柱 ポイント ...



✳️極ヤバの逸品です♪✨水晶クラスター 天然石 原石 置物- ✳️極ヤバの逸品です♪✨水晶クラスター 天然石 原石 置物-



✳️専用‼️混合ハイパワー放つ逸品‼️極上別格品 ガーデン ファントム 水晶 六角柱 【SALE／55%OFF】 ✳️専用‼️混合ハイパワー放つ逸品‼️極上別格品 ガーデン ファントム 水晶 六角柱 【SALE／55%OFF】



✳️超激レア極上別格品‼️✨レインボー ファントム ヒマラヤ水晶 六角 ... ✳️超激レア極上別格品‼️✨レインボー ファントム ヒマラヤ水晶 六角 ...



✳✨激凄超逸品❗✨超高透明度‼️✨レインボー 水晶 六角柱 天然石 ... ✳✨激凄超逸品❗✨超高透明度‼️✨レインボー 水晶 六角柱 天然石 ...



✳️超激レア極上別格品‼️✨レインボー ファントム ヒマラヤ水晶 六角 ... ✳️超激レア極上別格品‼️✨レインボー ファントム ヒマラヤ水晶 六角 ...



✳️超激レア極上別格品‼️✨レインボー ファントム ヒマラヤ水晶 六角 ... ✳️超激レア極上別格品‼️✨レインボー ファントム ヒマラヤ水晶 六角 ...



✳✨激凄超逸品❗✨超高透明度‼️✨レインボー 水晶 六角柱 天然石 ... ✳✨激凄超逸品❗✨超高透明度‼️✨レインボー 水晶 六角柱 天然石 ...



◇超透明◇水晶 ポイント 六角柱｜ポンペウ産｜天然水晶｜置物 ◇超透明◇水晶 ポイント 六角柱｜ポンペウ産｜天然水晶｜置物



✳️超激レア極上別格品‼️✨レインボー ファントム ヒマラヤ水晶 六角 ... ✳️超激レア極上別格品‼️✨レインボー ファントム ヒマラヤ水晶 六角 ...



✳️極ヤバの逸品です♪✨水晶クラスター 天然石 原石 置物- ✳️極ヤバの逸品です♪✨水晶クラスター 天然石 原石 置物-



1点物】超希少石！透明度◎美発色☆極上インクルージョン☆天然原石 ... 1点物】超希少石！透明度◎美発色☆極上インクルージョン☆天然原石 ...

✳️✨極上の輝きと、超高透明度の虹入り水晶ポイント‼️✨✨極上別格品‼️✨超高品質レインボー水晶六角柱ポイント天然石パワーストーン虹レインボー原石置物クリスタル鑑賞石最強浄化✨重さ約931ｇ✨大きさ高さ約160mm横幅約80mm厚さ約50mm台座付きます(測定台座無し)✳️極上の輝き、美しさを放つ存在感抜群水晶ポイント‼️✨ものすごく透明度が素敵な六角柱です✨背景も透けて、またレインボーも混ざり素敵な六角柱です。また側面は貫入だった部分の剥がれ部分もある為また味のある六角柱です。その箇所は凹んでいるため気になるお方は不向きかと思いますが、価値のあるお品でもあります。またライモナイトもインしながらレインボーとこの高透明度の素敵な水晶六角柱♪とてつもなくハイグレードの原石からこれだけ素晴らしい六角柱を作るのも…想像するだけでもやばいですね♪✨本当に綺麗で素敵な☆極煌☆六角柱です!!大切に、そして大事にしてくださる方是非よろしくお願い致します。✨ハイグレード、ハイクオリティの極上美麗ポイント‼️ガッツリ超高透明度のパワー抜群六角柱です☆✳️先端部に磨きが雑な部分があります。そのため傷や汚れ無しにしてあります。細かい方や完璧を求める方はお控え願います。浄化の王様の水晶の先端が特にとてつもないほど透き通って最高☆透明度もしっかりありながら角度を変えたら色んな箇所にレインボーもありキラキラと輝きます✨文字や景色も透き通って見えて最高品です♪角度により見え方が変わるのがものすごく癒されます☆浄化はもちろん、インテリアとしても最高です。とにかく素敵なお品です。✳天然石ですのでひびやかけ、インクルージョンなど御理解よろしくお願い致します。✳️初期からの先端部の磨きが粗い箇所、また貫入だった部分の剥がれ部分もあります。細かい方や神経質な方、完璧を求める方は御遠慮ください。#Kara’S#Kara’S六角柱#Kara’S原石