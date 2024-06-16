大坂屋家具店　軽井沢彫　手鏡大　桜

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商品詳細
❌値下げ交渉NG⭕️即購入OK定価22,000円です。ほとんど使用しておりませんので、比較的綺麗かと思います。梱包の都合により、ゆうゆうメルカリ便⇔らくらくメルカリ便に変更させていただく場合があります。一度人の手に渡ったものであること等、ご了承いただける方にお譲りさせていただけますと幸いです。気になる方はご遠慮ください。※プロフィールご一読のうえ、ご購入いただきますようお願いいたします。ミラー骨董品アンティーク天然木元祖軽井沢彫創業明治ブラウン茶色テイスト···アンティーク、ナチュラル、レトロ、和風主な素材···木製
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