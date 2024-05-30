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ウェッジウッド　Wedgwood カップ\u0026ソーサー　2客セット
商品番号 W27823949482
商品名

ウェッジウッド　Wedgwood カップ\u0026ソーサー　2客セット
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト種類···コーヒーカップ＆ソーサー長期保管品です。箱にはダメージがあります。セット販売のみにさせていただきます。ご理解いただける方よろしくお願いいたします。
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