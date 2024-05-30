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木製　2人掛けクッションソファ
商品番号 F68671160233
商品名

木製　2人掛けクッションソファ
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ幅約132cm(肘おき入れた幅です。)　　　高さ約75cm奥行き約約60cm最後の写真の箇所がグラつきます。中古品のため、神経質な方はご遠慮ください。
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