Japan制 五椀五皿セット 絵金 茶具

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商品詳細
先祖から讓り受けました。全体にとても綺麗です。茶托5コ湯のみ5コ絵金茶道具
http://narcologia.ru/goods/secretarial265916.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical752901.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic629237.html
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