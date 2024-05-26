リプロダクト コルビジェ LC2 2人掛けソファ ソファ デザイナーズ家具

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商品詳細
※8/3〜8/8まで、ご返信や発送対応ができません。この期間中にご連絡・ご購入いただく際は対応にお時間いただきますので、予めご了承ください。ル・コルビュジェLC2のリプロダクトです。素材は合皮です。表側（正面・上面・側面・背面とも）は破れや目立った傷はありませんが、底面（覗き込まないと見えない部分）の布に破れがあります。（写真6枚目）また、向かって右側の座面に擦れてついた細かい傷があります。（写真2枚目）光の当たり方や見る角度によって見えなくなるくらいのものです。（写真4枚目）座面のヘタリはありません。たのメル便で発送予定のため、送料込み、補償付き・匿名配送の価格です。横幅130cm高さ￼￼￼￼65cm奥行65cmカラー···ブラックサイズ···2～2.5人掛け（100～170cm）テイスト···インダストリアル#コルビジェ
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