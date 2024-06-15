生け花＋花器セット 造花 アーティフィシャルフラワー 和風

華道家さんに制作していただいだ造花のいけばなです。フラワーベースもセットでの販売となります。テイスト...和モダン、和風高さ(最大)...約88cm幅(最大)...約70cm花材...胡蝶蘭、ダリア他大きなサイズになりますので、お店のインテリアなどとしてもおすすめです。#床の間#生花#正月飾り#花瓶#和室



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