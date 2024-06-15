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生け花＋花器セット 造花 アーティフィシャルフラワー 和風
商品番号 X26238785098
商品名

生け花＋花器セット 造花 アーティフィシャルフラワー 和風
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 6,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

華道家さんに制作していただいだ造花のいけばなです。フラワーベースもセットでの販売となります。テイスト...和モダン、和風高さ(最大)...約88cm幅(最大)...約70cm花材...胡蝶蘭、ダリア他大きなサイズになりますので、お店のインテリアなどとしてもおすすめです。#床の間#生花#正月飾り#花瓶#和室
http://narcologia.ru/goods/flight505528.html
http://narcologia.ru/goods/freezer152298.html
http://narcologia.ru/goods/competitive917081.html

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