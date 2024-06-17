

陶花 置物 陶器 花 イタリア オーナメント クラシック テイスト - 置物



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陶花置物陶器花イタリアオーナメントクラシックテイスト#ceramicfloweritaly陶花置物陶器花イタリア製クラシックテイストサイズ約幅390(mm)×奥行280(mm)×高さ310(mm)材質・・・陶器生産国・・イタリア時間指定※一部地域は時間指定が不可になります。配送設置※玄関渡し商品になります。※梱包材等の処理をお願い致します。●イタリア・ナポリの有名な伝統工芸の陶花です。●いわゆる陶花と呼ばれる、陶器を使ってローズを表現した、ナポリの磁花です。●繊細な花びらは一枚一枚すべて熟練職人のハンドメイドです。（注意点）※お使いのディスプレイによっては色味誤差が生じる場合がございます。※開梱、設置時は花ビラで手を切る恐れがあります。（十分に気を付けて設置してください）