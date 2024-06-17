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新品　未開封　モリス　ウィリアムモリス　おしゃれ壁紙　DIY　イギリス　北欧
商品番号 U59136835084
商品名

新品　未開封　モリス　ウィリアムモリス　おしゃれ壁紙　DIY　イギリス　北欧
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 7,739 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モリスの中でもシックな柄ですので、どんなインテリアにも合わせやすいと思います好きなサイズに切ってインテリアパネルに！カラーボックスに貼ってアクセントに！大胆に壁一面に！使い方はあなたによって自由自在!イギリスの《ウィリアムモリス壁紙》輸入壁紙品名：ガーデンクラフト品番：210361サイズ：横52cm✖長さ10mリピート：縦52.5cm素材：紙年号・デザイナー名：1908年・W.A.SBenson　生産国：イギリス※ウィリアム・モリス壁紙にのりは付属しておりません価格は1本（10m巻き）の金額です在庫　12本ありますまとめてご購入頂いた方には、値引きを考えております購入前にご連絡下さいませ⚠輸入品につき返品交換は致しかねます⚠⚠ご了承頂いた方のみのご購入お待ちしております⚠
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