アリゾナ産　珪化木　890グラム　木化石　鑑賞石　石　置物　オブジェ

台込み重さ890グラム高さ18.6センチ横11.5センチ奥行き4.8センチアリゾナ産珪化木(木化石)ダイヤモンド磨きでピカピカです!令和5年9月30日に仕上がりました!形、立石で素晴らしいです!台、綺麗に作られていて素晴らしいです!約2億5千万年前、倒れた大木が川底に沈み、そこで泥に含まれていた火山灰と反応し、石英の結晶となってこの木の化石は出来上がりました!アリゾナ州化石の森国立公園で観る事が出来ます!送料無料宜しくお願いします!インテリア 化石パワーストーン 天然石 原石 宝石 鉱物 鉱石 風水 占い お守り



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