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アリゾナ産　珪化木　890グラム　木化石　鑑賞石　石　置物　オブジェ
商品番号 U18387382729
商品名

アリゾナ産　珪化木　890グラム　木化石　鑑賞石　石　置物　オブジェ
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

台込み重さ890グラム高さ18.6センチ横11.5センチ奥行き4.8センチアリゾナ産珪化木(木化石)ダイヤモンド磨きでピカピカです!令和5年9月30日に仕上がりました!形、立石で素晴らしいです!台、綺麗に作られていて素晴らしいです!約2億5千万年前、倒れた大木が川底に沈み、そこで泥に含まれていた火山灰と反応し、石英の結晶となってこの木の化石は出来上がりました!アリゾナ州化石の森国立公園で観る事が出来ます!送料無料宜しくお願いします!インテリア　化石パワーストーン　天然石　原石　宝石　鉱物　鉱石　風水　占い　お守り
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