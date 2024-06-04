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専用品 秀衡塗 カップアンドソーサー＋スプーン 漆器 伝統工芸品 新品未使用品
商品番号 V31283818617
商品名

専用品 秀衡塗 カップアンドソーサー＋スプーン 漆器 伝統工芸品 新品未使用品
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

秀衡塗のコーヒーカップセットです。いただきもので、梱包された状態でずっと保管しておりました。撮影するために、コーヒーカップとお皿は梱包をほどきましたが、スプーンはセロテープでとめられているのでほどいていません。カップと同色の赤と紺色のようです。カップ直径8cmソーサー直径15cm長期保管品のため、箱には汚れがあります。気になさらない方のご購入をよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/unusable445974.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic20212.html
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