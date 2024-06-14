新品★輸入ポスター★アレックス・ダ・コルテ★お洒落インテリア01

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■アーティストALEXDACORTE■タイトルRUBBERPENCILDEVIL(2019)–PINKPANTER■サイズ42x59.4(cm)アメリカ人アーティスト、アレックス・ダ・コルテ（1980年生まれ）のビデオ作品『RUBBERPENCILDEVIL』（2019年）の静止画を使用した記念ポスターです。プラダガレリアのバッグを手掛け、エミネムとのコラボレーション作品を発表するなど、今最も注目を集めるアーティストの一人です。「世界一美しい美術館」と称される、デンマークの首都コペンハーゲンにあるルイジアナ近代美術館で限定制作されたポスターです。フレームは付属致しません。北欧 インテリア アートポスター 海外ポスター 輸入ポスター 現代アート アレックスダコルテ アンティーク 印刷物 コレクション 絵画テイスト...モダン主な素材...紙製