デッドストック!!! SHURE N44-7 交換針 TURNTABLIST

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購入前に商品詳細、プロフィールをご覧ください。いかなる場合でも購入後の返品、クレームは受け付けておりません。購入後はお約束事を承諾して頂いたとみなします。デッドストック!!!SHUREN44-7交換針TURNTABLIST17,18年程前に新品で購入したと思います。自宅、暗所にて保管していました。今回撮影する為に中身を開けました。使った記憶はないので新品未使用のデッドストック品だと思いますが未使用に近い状態ですが念の為ジャンク品とさせて頂きます。商品は画像の物が全てです。動作は確認しておりませんご了承下さい。箱には多少の汚れ、ダメージ等ございます。（状態は画像でご確認ください）購入後の返品はお受けできません、ご了承くださいませ。ご理解の上、ご購入をお願い致します。shureシュアカートリッジレコード針technicsテクニクスターンテーブルdj