DIY・パルダリウム・アクアリウム・ガーデニング向け 特大風化流木（約65cm）

琵琶湖で採取した流木です。インテリアや、アクアリウムに使って頂けると思います。流木は主に以下の方法で処理しています。〜流木の処理方法〜①重曹水で7日以上アク抜き ②真水で約3日間重曹抜き③約2週間ほど天日干し④ブラッシング、必要に応じて 軽くヤスリがけ※沈水確認表記の無い流木をアクアリウムでご使用頂く場合は水槽用の接着剤や重りの併用をお勧め致します。※アクアリウムで使用する際は再処理する事をお勧めします。※送料込みの値段になります。 #流木#流木アート#インテリア#DIY#ハンドメイド#アクアリウム#ガーデニング#植物#多肉植物#エアプランツ#水槽#水草#淡水魚#熱帯魚#爬虫類#カブト虫#クワガタ#飼育#アク抜き済み流木#シーグラス#テラリウム#自然#ビバリウム#盆栽#フラワーアレンジメント#マクラメ#マクラメハンガー#木#木工#パルダリウム#ペット#レイアウト#ディスプレイ#素材#材料#ランタンハンガー#ランタンスタンド#止まり木#鳥類#鳥#トカゲ#魚#ヴィンテージ#ドライガーデン#天然#天然素材#華道#ケージ#ケージ用品#苔#コケリウム#観葉植物



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