ドーベルマン【Lサイズ】犬オブジェ/新品/陶器製/高さ約88.5cm

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*** 迫力大！陶器製の犬の置物 ***陶器製の犬の置物、ドーベルマン【Lサイズ】です。堂々とした風格がある面持ちで玄関に置いても存在感があります。家に訪ねてきた人を出迎えてくれます。お部屋のインテリアとしても♪定価28,000円のお品です。※ベトナム製、色ムラ・キズ・凹みなどがある場合もございます。ご了承いただける方のみご購入をお願い致します。………………………………………………………………………………………………◆サイズ：おおよそ高さ８８．５×幅４４×奥行き４２．５ｃｍ※手づくりの為、多少サイズの差異がございます。………………………………………………………………………………………………◆配送に関しましてサイズが大きい為、北海道・沖縄への発送はお受けしていません。出荷前の検品作業や梱包作業などあります為、発送までに数日かかる場合もございます。只今の発送予定は、ご購入日から1週間程度です。……………………………………………………ドーベルマン【Lサイズ】/戌年/犬オブジェ/新品/ドーベルマン置物/ドーベル/陶器製/犬の置物/大サイズ/庭/玄関/オブジェ/警察犬