【未使用】 NARUMI BONECHINA 大皿 2枚セット 27cm ナルミ

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＝☆★☆★☆＝NARUMIBONECHINA大皿柄違い2枚セットですミラノシリーズ洗練された王朝風のフォルムに、縁起の良い花として古くから親しまれてきた梅の花を藍色濃淡で表現した、気品と豪華さを兼ね備える日本の洋食器の定番商品です。日本のみならず海外にも根強いファンを獲得しています参考価格一枚6600円箱付きですが箱は多少のダメージあります【サイズ】Φ27cm素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○新品・中古自宅保管のため、気になる方や完璧をお求めの方ははお控えくださいご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ種類···皿・プレート素材···陶磁器サイズ···大（直径：25.0cm～）形状···丸#ゴールドライン#ディナープレート