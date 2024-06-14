- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- インテリア小物
- >
- 置物
- >
- 樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
樹齢数百年以上経った屋久杉の幹から作られた木目の美しい置物です。屋久杉の樹の丸い幹をそのまま生かして作られています。前から見ても綺麗ですが、裏側に花瓶などを置いて飾っても素敵です。サイズは高さ約65センチ、幹幅は約42センチ、半円の長さは約75センチとなっています。また、木の根っこの花台はこの屋久杉の置物に合わせて作っていただきました。しかしながら何の木か忘れてしまいました。サイズは、横約62センチ縦約40センチ高さ約10センチとなっています。ちなみに鉄土瓶は付属品ではありません。
http://narcologia.ru/goods/calling758250.html
http://narcologia.ru/goods/displease730431.html
http://narcologia.ru/goods/slide60087.html
樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
http://narcologia.ru/goods/calling758250.html
http://narcologia.ru/goods/displease730431.html
http://narcologia.ru/goods/slide60087.html
樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット