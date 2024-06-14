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樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
商品番号 L53058354787
商品名

樹齢数百年の屋久杉の幹の置物と木の根っこの花台セット
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 29,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

樹齢数百年以上経った屋久杉の幹から作られた木目の美しい置物です。屋久杉の樹の丸い幹をそのまま生かして作られています。前から見ても綺麗ですが、裏側に花瓶などを置いて飾っても素敵です。サイズは高さ約65センチ、幹幅は約42センチ、半円の長さは約75センチとなっています。また、木の根っこの花台はこの屋久杉の置物に合わせて作っていただきました。しかしながら何の木か忘れてしまいました。サイズは、横約62センチ縦約40センチ高さ約10センチとなっています。ちなみに鉄土瓶は付属品ではありません。
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