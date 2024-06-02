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- 江戸切子 カガミクリスタルサンクラール 金赤 230cc 二客セット
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商品詳細
未使用品ですが全体の色被に濃淡がございます。テーブル上でも大切に保管できるように観音開きのケースに入れて発送いたします。お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)カラー···ピンクグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)、タンブラー、ビアグラス/ジョッキ、カクテルグラス素材···ガラス切子/焼き物ブランド···江戸切子皿/プレート形状···丸
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http://narcologia.ru/goods/perforce973465.html
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