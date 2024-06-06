剥製 錦鶏鳥　ガラスケース入り

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錦鶏鳥の剥製になります。実家にガラスケースに入れて保管してあったものです。取りに来ていただければ3000円に価格変更いたします。茨城県坂東市です。発送の場合は素人梱包になりますのでガラスケースの破損の保証は致しかねます。目立った傷や汚れはありませんが、細かな傷や汚れはあります。神経質な方はお控えください。当初から羽にテープ止めがありました。ガラスケースの大きさ高さ83cm横47.5cm縦41.5cm素人採寸ですのでご理解ください。