ミニアンドマキシマス ポスター oh deer 鹿

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MINI\u0026MAXIMUSミニアンドマキシマス鹿ポスター「OHDEER」厚みのあるしっかりとした用紙に水性インクで一枚一枚ハンドプリントしていますので、味があってとても素敵です。既にブランド終了してしまいましたので、もう手に入らないレアな物です。シンプルなインテリアのアクセントにオススメです。2枚目、3枚目、4枚目が実物の写真で、右下にブランドロゴが付いてます。※ポスターのみの販売です。額縁は付きません。ご購入後、丸めて箱に入れての発送になります。サイズ約46cm×60cmNumero74bobochosesアクタスこどもビームスfinelittledaymarimekkoモノトーンインテリア白黒インテリアインスタグラムお好きな方にも