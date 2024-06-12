ハイクオリティ ダイオプテーズ クリソコラ 共生 鉱物 標本 原石 ...

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スモールキャビネット〜キャビネットサイズクリソコラにダイオプテーズが共生した、水色とグリーンのコントラストがなんとも美しく自然に作られたとは思えない鉱物標本です。ダイオプテーズはきちんと宝石質です。別で出品しているもとの比較すると、こちらの方が安定感がありダイオプテーズのボリュームも倍以上あります。ただ母岩がクリソコラ単体ではないので、茶色い部分も見えてしまいます。RenevilleMine,Pool,RepublicofCongo最長95mm、約304g¥98,000繊細な標本のためトイレットペーパーを使用します。トイレ用ではないのでご了承ください。鉱物関連、お値下げしておりません。おまとめの場合は送料お値引きします。ルース・鉱物関連のみの検索はこちら#ベンガル共生鉱物ダイオプテーズお好きな方#ベンガルダイオプテーズ