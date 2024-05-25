菊花石 　赤花　根尾　山形 鑑賞石 水石 自然石　木製台座

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両面を磨いた根尾の菊花石です。色鮮やかな赤花が咲いています。ピカピカに磨いたので上の電球の光が反射しています。通称宝石（湿式3000番超え、白バフ研磨）磨きがしてあります。8㎝×7.5㎝×2.5㎝重さは150g（台座含む）です。水石などのコレクション整理のため、ほかの方にお譲りしようと思い出品します。撮影の関係で、実際の色と若干異なる場合があります。即購入OKです。他の石と合わせてのご購入の際は、再編集して、送料分はお値引きが可能です。素人採寸の為多少の誤差はご容赦願います。◼️画像をご確認の上お客様のご判断でご購入お願い致します。◼️基本的には古い物や自然のものをリメイクしていますので多少の傷、スレなどの経年劣化はございます。◼️梱包にリサイクル材を使用しますのでご了承ください。#観賞石#鑑賞石#水石#盆石#天然石#孔雀石#桜石