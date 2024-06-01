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- Bauhutte バウヒュッテ 携帯用バッグ（GZ‐200JP付属品）
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商品詳細
Bauhutteバウヒュッテの携帯用バッグです。目立った汚れや傷ダメージはありません。ほぼ未使用の状態です。商品の寸法：縦約45cm×横約56cmゲーミング座布団GZ‐200JPの付属品です。座布団本体は付属しませんのでご注意ください。※四つ折りに畳んで発送いたします。
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