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- 野点傘 野立傘 朱傘 ２．５尺 新品未使用
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商品詳細
お茶会などで使用するの野点傘2.5尺です。小さめです。未使用品です。傘の直径は約140㎝ 高さ約195㎝ 柄は70㎝の２本継です。写真の傘立て台は付属しておりません。傘だけの出品です。在庫品ですので真鍮の金具に少し変色が見られます。ご了承の上ご購入をお願いいたします。テイスト...和風
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